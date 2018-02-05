Главный инженер МЗКТ задержан за взятку

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД за получение взятки задержали главного инженера ОАО "Минский завод колесных тягачей", сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Как проинформировали в МВД, "должностное лицо подозревается в получении взятки в особо крупном размере". Во время следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что на протяжении 2012-2015 годов при реализации программы техперевооружения главный инженер завода оказывал преступное содействие представителям иностранной коммерческой структуры. "За возможность осуществления поставки для нужд предприятия оборудования стоимостью более $20 млн мужчина получил от них взятку в размере $70 тыс.", - отметили в милицейском ведомстве.

Главное следственное управление Следственного комитета по данному факту возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК. Санкция этой статьи предусматривает ответственность до 15 лет лишения свободы.-0-