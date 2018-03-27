Главный инженер стройорганизации в Столинском районе подозревается в причинении ущерба природе

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Столинский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства причинения окружающей среде ущерба в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Житель Пинска 1978 года рождения занимал должность главного инженера одной из строительных организаций. Он руководил строительством лесохозяйственной дороги, ведущей от Лельчицкого района Гомельской области к Столинскому району Брестской области. В ходе сооружения объекта допустил самовольную разработку песчаных карьеров в непредусмотренных проектной документацией местах. Таким образом по неосторожности мужчина причинил окружающей среде вред на сумму более Br70 тыс.

В отношении пинчанина Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.264 (нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий) УК. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-