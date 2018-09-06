6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Годовалый ребенок пострадал при столкновении легковушки и грузовика под Слонимом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водитель БМВ вез сына на переднем сиденье, по дороге подобрал попутчицу. Возле деревни Тальковщина мужчина пошел на обгон грузовика. В это время ГАЗ начал поворачивать налево, и столкновения избежать не удалось. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, однако ударился головой. Его доставили в больницу для обследования.

Обстоятельства ДТП выясняются. В ГАИ отметили, что, по словам водителя и пассажирки, до столкновения на грузовом автомобиле указатель поворота не включался.-0-