13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин перевозил без документов почти 13 т лома черного металла. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Вечером 10 апреля оперативники уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из ОБЭП Железнодорожного РОВД Гомеля и Госавтоинспекции вблизи дома 10 по улице Химзаводской областного центра задержали автомашину МАЗ. За рулем находился гомельчанин 1971 года рождения. Мужчина перевозил без сопроводительных документов лом черного металла общим весом 12,939 т.

Во время проверки было установлено, что тяжелый груз принадлежит жителю Ветковского района 1977 года рождения. Правоохранители предполагают, что металл планировали вывезти за пределы страны для дальнейшей реализации в России.

Вчера в отношении владельца черного металла сотрудники ИМНС по Железнодорожному району составили административный протокол по ч.1-1 ст.12.7 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 100 базовых величин с конфискацией товара, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации. Лом черного металла изъят, на автомашину наложен арест.-0-