Гомельчанин продавал на осенней ярмарке около 2 т краденых помидоров

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Установлен факт реализации похищенных овощей на сельскохозяйственной ярмарке в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Житель областного центра, который занимается выращиванием помидоров в деревне Азделино Гомельского района, 14 октября обратился в милицию с сообщением, что из его теплицы похищено около 2 т помидоров. По словам заявителя, для уборки урожая он нанял парня и его сожительницу. Каждый день пара приезжала в деревню и собирала помидоры в коробки. На какое-то время работники пропали, впоследствии исчезли и упакованные ими овощи.

Сотрудники розыска вышли на след вора. Гомельчанин 1995 года рождения, ранее судимый за кражу, нанялся собирать помидоры, а потом решил их похитить. Так томаты попали на одну из осенних ярмарок в Гомеле, где он сам их продавал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси. 300 кг помидоров удалось изъять из реализации.-0-