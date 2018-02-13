13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин спас провалившуюся под лед школьницу, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

Инцидент произошел сегодня около полудня. Трое подружек выгуливали собаку около озера в Новобелицком районе областного центра. В какой-то момент девочка 2007 года рождения вышла на лед и провалилась. К счастью, мимо проходил мужчина, который и спас жизнь школьнице. "Гомельчанин услышал крики и увидел девочку, наполовину ушедшую в воду. Ее подружки стояли рядом на льду. Мужчина стал продвигаться к полынье. Лед пришлось проламывать вручную. Все это время школьница держалась за край льдины. Мужчина схватил ребенка и вытолкал к берегу", - рассказал подробности Сергей Костюченко.

Прибывшие к месту происшествия медики осмотрели девочку и мужчину. Потерпевшая и ее спаситель чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничто не угрожает.

В Гомельской областной организации ОСВОД напомнили об опасности, которая угрожает гражданам при выходе на лед. "В настоящее время лед на водоемах области неоднородный и нестабильный, поэтому проверять его на прочность не стоит. Взрослым необходимо рассказать детям об опасности игр на льду и научить их, как действовать. Однако самый безопасный вариант, если дети вообще не будут выходить на лед, ни под присмотром взрослых, ни тем более одни", - подчеркнул Сергей Костюченко.-0-