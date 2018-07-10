Гомельчанин стал "заложником" скамейки во дворе

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин застрял между досками скамейки в одном из дворов областного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Днем 9 июля спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о помощи мужчине во дворе по улице Быховской. Горожанин оказался "заложником" придомовой инфраструктуры. "Он прилег на лавочку, и нижняя часть тела провалилась между досками сидения. Самостоятельно выбраться не смог", - пояснили в управлении.

Работники МЧС распилили доску при помощи аварийно-спасательного оборудования и деблокировали мужчину. В госпитализации спасенный не нуждался.-0-