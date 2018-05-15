Гомельчанин, убивший своего знакомого, приговорен к пожизненному заключению

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной суд приговорил 63-летнего гомельчанина, обвиняемого в убийстве своего знакомого, к пожизненному заключению, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Трагические события развивались в декабре 2017 года в Речицком районе. Обвиняемый за застольем со знакомым - жителем Речицкого района - вспомнил ему давнишнюю обиду и решил его проучить. Он избил приятеля палкой и вытолкал на улицу. Утром злоумышленник обнаружил сельчанина без признаков жизни. По материалам дела, обвиняемый расчленил труп погибшего: голову выбросил в реку, а тело отнес за дом на пустырь в лесном массиве, где и оставил. После позвонил сестре и приятелю и сообщил, что "наверное, убил человека и скоро сядет". В процессе мужчина, который ранее был неоднократно судим, в том числе за нанесение тяжких телесных повреждений и убийство, настаивал на том, что убивать знакомого не планировал.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и в надругательстве над трупом. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказала Ольга Барсукова. К обвиняемому также применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания, с учетом состояния здоровья.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-