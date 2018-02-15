Гомельчанин в квартире оборудовал мини-плантацию по выращиванию конопли

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомеля организовал в своей квартире мини-плантацию по выращиванию конопли, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Оперативники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РОВД областного центра получили информацию о том, что неработающий гомельчанин 1968 года рождения поставил на поток торговлю наркотиками. Вечером 14 февраля во время обыска в квартире у мужчины внимание правоохранителей привлек шкаф, завернутый в черный полиэтилен. Внутри него находился мини-парник по выращиванию конопли. У "агронома" были изъяты четыре куста марихуаны в горшках, три пакета с высушенным растительным веществом, специальные приспособления для выращивания наркопродукта.
Мужчина задержан, выясняются все обстоятельства его преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Максимальные санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.-0-
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