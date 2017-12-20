Гомельчанка выманила у доверчивой приятельницы около Br7 тыс. за "лечение" сына

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанка выманила у доверчивой приятельницы около Br7 тыс., сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В ноябре 26-летняя жительница Гомеля нагадала соседке, якобы ее сын смертельно болен, и предложила снять порчу, прибегнув к помощи "целителей" из Жлобина. При этом гадалка предупредила, что услуги стоят дорого, а деньги нужно отдать как можно быстрее. Доверчивая женщина отдала мошеннице все сбережения и даже взяла в банке кредит. В общей сложности она передала порядка Br7 тыс. Однако злоумышленница придумывала все новые поводы для выманивания денег, чем вызвала подозрения.

"19 декабря женщина сообщила милиционерам, что соседка вновь пришла к ней с требованием отдать Br40 за лечение ребенка. Оперативники выехали на место и задержали мошенницу", - поделился подробностями Виталий Пристромов.

Злоумышленницей оказалась ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления жительница областного центра. По факту мошенничества Гомельским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК Беларуси. Максимальные санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.-0-