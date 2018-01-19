Гомельская милиция раскрыла убийство сторожа 12-летней давности

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники УВД Гомельского облисполкома в 2017 году раскрыли убийство сторожа, совершенное группой лиц в 2005 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома - начальник криминальной милиции полковник Сергей Демковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Демковский отметил, что в 2017 году в Гомельской области зарегистрировано свыше 13,4 тыс. преступлений, что более чем на 1 тыс. меньше, чем в 2016 году. Уровень раскрываемости преступлений по линии всех служб составил 76%. Уровень преступлений по линии уголовного розыска в 2017 году снизился на 6% и составил 8 тыс. 104. "Помимо раскрытия свежих преступлений, занимались и теми, которые были совершены 10-20 лет назад и виновные по которым не были найдены", - добавил он.

В частности, раскрыто убийство мужчины, произошедшее в 2005 году в Хойникском районе. "Преступники намеревались похитить два автокрана из организации. Сторожа, который пытался предотвратить преступление, связали и убили. Вероятно за то, что он оказал сопротивление и сорвал маску с одного из преступников, - рассказал подробности Сергей Демковский. - Одного из убийц удалось разыскать на территории Российской Федерации, где он длительное время скрывался и даже успел совершить там разбойное нападение, за что был осужден на 9 лет лишения свободы". Всего в 2017 году правоохранителями раскрыто 389 уголовных дел прошлых лет, из них 41 - тяжкие и особо тяжкие.

Первый замначальника УВД также проинформировал, что в 2017 году на 33 увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Однако, подчеркнул он, это связано не с криминализацией общества, а с ростом преступлений, предусмотренных ст.157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) УК.

Вместе с тем в области по итогам 2017 года наблюдается сокращение на 4,5% числа преступлений, совершенных в общественных местах, а также незначительное (на 0,6%) снижение правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, правоохранителями в прошлом году ликвидировано 3 интернет-магазина по продаже наркотических веществ, из незаконного оборота изъято 645 кг некурительного табачного изделия насвая.-0-