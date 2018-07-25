25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские медики доставят в Беларусь двух пострадавших при ДТП в Украине, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"Реанимобиль из Гомельской области выехал в Николаевскую область Украины, чтобы забрать двух наших граждан. Планируется, что сегодня машина с пострадавшими вернется назад", - сказала пресс-секретарь Минздрава. В больницах Николаевской области находятся трое пострадавших в ДТП белорусов. Один из них нетранспортабелен и пока остается в реанимации.

Как сообщалось, 20 июля около пяти утра произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen, который двигался по маршруту Одесса-Гомель (с белорусской регистрацией), и грузовика - по предварительным данным, он стоял с правой стороны проезжей части. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек попали в больницу. Водитель фуры, в которую врезалась маршрутка, был задержан, а после помещен под домашний арест. Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее девять пострадавших в аварии в Николаевской области транспортировали в Гомель. Они прошли полное обследование в областной клинической больнице. В Украине в Кривоозерской районной больнице в реанимации остался один пострадавший. В Николаевской областной больнице находятся еще два человека.-0-