4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские медики готовы транспортировать в Беларусь пострадавших в ДТП в Николаевской области (Украина) белорусов. Об этом сообщил сегодня во время брифинга начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Игорь Баранов, передает корреспондент БЕЛТА.

Подробности ДТП в Украине: микроавтобус врезался в грузовой подъемный кран Авария произошла 4 октября на 290-м км автодороги Одесса-Киев. Пострадали шесть граждан Беларуси и житель Киева. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"В настоящее время речь идет о транспортировке троих пострадавших в аварии жителей региона для продолжения оказания медицинской помощи в Гомельской областной клинической больнице. Планируется, что реанимобили отправятся за пациентами утром 5 октября", - отметил Игорь Баранов. В пути их будут сопровождать гомельские медики.

По его словам, в Кривоозерской центральной районной больнице находятся шестеро белорусов: двое жителей Чечерска, женщина из Чечерского района, двое гомельчан и уроженец Гомельской области, который проживает в Минске. Двое из них - в тяжелом состоянии - под наблюдением врачей отделения реанимации. Состояние четырех пациентов оценивается как средней степени тяжести, они размещены в хирургических отделениях больницы.

Граждане Беларуси пострадали в ДТП в Николаевской области Украины По информации МИД, ДТП произошло возле Кривого Озера Николаевской области с микроавтобусом "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах.

"Специалисты Николаевской областной больницы прибыли в Кривоозерскую, где проводят дополнительные диагностические, лечебные, в том числе оперативные мероприятия. Держим связь с украинскими коллегами, координируем свою работу с Министерством здравоохранения Беларуси", - уточнил начальник главного управления здравоохранения.

Вопрос транспортировки других пациентов будет рассмотрен в ближайшее время с учетом их состояния и возможности по медицинским показаниям перенести дорогу. "Все нюансы по этому поводу решаются во взаимодействии с украинскими врачами. Транспортировка - выверенный медицинский шаг. Ответственность взаимная", - подчеркнул Игорь Баранов.

По информации украинских медиков, состояние пациентов стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, ДТП произошло сегодня, 4 октября, около шести утра на 290-м км автодороги Одесса-Киев вблизи села Мазурово Кривоозерского района Николаевской области. Микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах столкнулся с грузовым подъемным краном Mitsubishi, который двигался впереди в попутном направлении. В аварии пострадали шестеро граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса, а также 30-летний житель Киева.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины.-0-