1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники изъяли 950 г насвая, сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.
Сотрудники Гомельской таможни в поезде, следовавшем через станцию "Терюха", обнаружили около 950 г некурительного табачного изделия насвая. 35-летний мужчина, проживающий в Ферганской области Узбекистана, следовал в пассажирском поезде сообщением Минск-Киев. При проведении таможенного контроля в боковом отделе его сумки обнаружен пакет с гранулами темно-зеленого цвета.
Экспертом Таможенной лаборатории вещество растительного происхождения, представленное на экспертизу, признано табачным изделием насвай. Проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.10 ПИКоАП Беларуси.
Гомельская таможня напоминает, что подпунктом 3.2 пункта 3 декрета №28 от 17 декабря 2002 года "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий" установлен запрет на оборот некурительных табачных изделий, к которым относится и насвай.-0-
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