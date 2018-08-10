Гомельские таможенники изъяли косметику и парфюмерию на Br30 тыс.

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельской таможни пресекли попытку незаконного перемещения партии косметики и парфюмерии, незаявленной в товаросопроводительных документах, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Согласно представленным к оформлению документам в транспортном средстве Scania, следовавшем из Литвы, перемещались пищевые продукты и товары домашнего обихода: средства для чистки зубов, бритвы, освежители, термосы. Однако в результате таможенного досмотра в задней части грузового отсека было обнаружено около 400 единиц незаявленного товара - туалетная вода, духи известных брендов, косметические наборы.

Незаконно перемещаемый товар общей стоимостью более Br30 тыс. изъят.

Гомельская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси.-0-