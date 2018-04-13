13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При прохождении республиканского пункта таможенного оформления "Новая Гута" гомельские таможенники изъяли марихуану у пассажира рейсового автобуса Киев-Вильнюс, сообщили БЕЛТА в ГТК.
На 37-летнего гражданина Украины указала служебно-разыскная собака. При досмотре личных вещей таможенники обнаружили растительное вещество зеленого цвета, которое в дальнейшем было направлено на экспертизу.
Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, вещество является наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, - марихуаной.
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст.328-1 УК Беларуси.-0-
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