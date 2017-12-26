Гомельские таможенники изъяли почти 80 т яблок

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники изъяли 78 т яблок, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Крупная партия яблок следовала на территорию Евразийского экономического союза в четырех грузовиках, их движение было приостановлено вблизи белорусско-российской границы. При проверке товаросопроводительных документов на перемещаемый товар установлено, что они содержат недостоверные сведения.
В результате изъято 78 т яблок, их общая стоимость составила около Br100 тыс.
По данному факту Гомельская таможня начала административный процесс, предусмотренный ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.-0-
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