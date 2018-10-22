Гомельские таможенники нашли пистолет в пассажирском поезде

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники обнаружили пистолет в пассажирском поезде, следовавшем из Украины через республиканский пункт таможенного оформления "Терюха", сообщили БЕЛТА в таможне.
"При проведении таможенного контроля поезда Киев-Санкт-Петербург служебная собака кинологического подразделения таможни своим поведением указала на возможное нахождение предметов, ограниченных или запрещенных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза", - отметили в таможне. В результате осмотра купе под полкой пассажирского сидения на полу был обнаружен предмет, визуально схожий с огнестрельным оружием.
Для локализации угрозы жизни и здоровья граждан вызваны сотрудники Гомельского РОВД, а также Гомельской таможни. В связи с установлением всех обстоятельств произошедшего задержка поезда составила около двух с половиной часов.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена баллистическая экспертиза", - добавили в таможне.-0-
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