14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники обнаружили в рейсовом автобусе тайник с табачными стиками, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гомельские таможенники изъяли коммерческую партию табачных стиков, предназначенных для электрической курительной системы нагревания табака IQOS.

Водитель рейсового автобуса "МАЗ" сообщением Очаков - Киев - Минск в ночное время суток следовал через республиканский пункт таможенного оформления "Новая Гута". При проведении таможенного контроля в багажном отсеке транспортного средства выявлены следы постороннего вмешательства. В ходе демонтажа фанерных стенок в нише под ступеньками боковой пассажирской двери автобуса таможенниками обнаружены 395 блоков табакосодержащих изделий для электрического нагрева.

Сокрытые от таможенного контроля 79 тыс. стиков на сумму более Br15 тыс., а также автобус стоимостью около Br90 тыс., в котором обнаружен тайник, изъяты.

По данному факту Гомельской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 12.17 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.-0-