30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии одежды и обуви. Такая информация размещена на сайте Гомельской таможни, сообщает БЕЛТА.

При досмотре грузового автомобиля Mercedes-Benz, следующего из Турции в Россию, белорусские таможенники выявили более 21 тыс. единиц одежды, обуви, аксессуаров гардероба, неуказанных в таможенных, коммерческих и транспортных документах. В отношении товара были заявлены недостоверные сведения. Стоимость предметов административного правонарушения составила около Br80 тыс.

Гомельская таможня начала административный процесс по ч.1 ст. 14.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета правонарушения.-0-

Фото Гомельской таможни