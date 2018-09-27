Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза старинных монет

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли попытку вывоза старинных монет с территории ЕАЭС без декларирования, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Монеты были обнаружены среди личных вещей гражданина Украины, пассажира поезда Санкт-Петербург - Киев, в республиканском пункте таможенного оформления "Терюха". Предполагаемые раритеты были направлены на экспертизу. Эксперт таможенной лаборатории подтвердил, что монеты относятся к культурным ценностям.

Три монеты номиналом в 5 рублей, созданные в 1897-1900 годах в Российской империи, представляют особый интерес. Они изготовлены из сплава на основе золота, на аверсе изображен портрет императора Николая II в профиль. Средняя рыночная стоимость каждой монеты составляет около $200.

Гомельская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Материалы дела будут направлены в суд для принятия решения о привлечении к административной ответственности.-0-

Фото Гомельской таможни