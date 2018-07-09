Гомельский матрос ОСВОД спас на Днепре четырехлетнего ребенка

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Комарин Брагинского района четырехлетний ребенок едва не утонул в Днепре, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

"Инцидент произошел сегодня в 17.30 на обустроенном пляже на берегу Днепра. Как сообщил старший спасатель поста, матросы-спасатели несли службу, в какой-то момент один из них заметил, как четырехлетний ребенок ушел под воду. В это время его мать отвлеклась на телефонный разговор", - рассказал Владимир Акулин. К счастью, сотрудник ОСВОД сработал оперативно. Он быстро поднял тонущего на поверхность, так что ребенок даже не успел наглотаться воды. Обошлось даже без медицинской помощи.

"Хорошо, что мать пошла с ребенком отдыхать не на дикий пляж, иначе все закончилось бы трагедией. Невнимательность взрослых, отсутствие присмотра - главная причина гибели детей на воде. Вчера был еще один случай уже в самом Гомеле: мальчик в возрасте около 10 лет едва не утонул в водоеме в новом микрорайоне, где купаться запрещено. Повезло, что девочки на берегу стали кричать, а в это время на пляже отдыхала супружеская пара. Мужчина услышал крики и спас ребенка. После оказания помощи тот был передан милиции. Ведь мальчик находился на водоеме без сопровождения взрослых", - добавил Владимир Акулин.

Он еще раз напомнил о необходимости соблюдать правила поведения на воде и предельной внимательности со стороны взрослых к тому, что делают дети.-0-