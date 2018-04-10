10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной суд вынес приговор двум виновным в убийстве 13-летней давности, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Сегодня приговором судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда один мужчина признан виновным в разбое и сопряженном с ним убийстве, совершенном группой лиц (ч.3 ст.207, п.п.12,15 ч.2 ст.139 УК). Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также будет конфисковано все его имущество.

Еще один обвиняемый признан виновным в разбое, убийстве и в покушении на кражу (ч.3 ст.207, п.п.12,15 ч.2 ст.139, ч.1 ст.14, ч.2 ст.205 УК). Он приговорен к 15 годам 9 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества и с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Третий мужчина признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в разбое, совершенном с проникновением в жилище (ч.ч.5,6 ст.16, ч.2 ст.207 УК). Ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с конфискацией всего имущества. При этом он признан невиновным в подстрекательстве и пособничестве в убийстве, сопряженном с разбоем, совершенном группой лиц, и оправдан ввиду отсутствия в его деяниях состава преступления.

Также постановлено взыскать с признанных виновными в убийстве материальную компенсацию морального вреда в сумме Br70 тыс. в пользу потерпевшей стороны. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, Гомельский облсуд в 2006 году вынес приговор гражданину, который был соучастником преступления, совершенного совместно с иными неустановленными лицами. В 2017 году, спустя 12 лет, правоохранительным органам удалось установить всех участников.

Следователи выяснили, что соисполнители в марте 2005 года в поселке Медков Светлогорского района проникли в квартиру мужчины, избили его, а затем вывезли в лес, где продолжили избивать. Мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой скончался. Целью преступных действий было завладение деньгами и другим имуществом.-0-