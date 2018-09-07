Гомельский облсуд ужесточил наказание таксисту за смертельное ДТП

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной суд ужесточил наказание таксисту за смертельное ДТП, в котором погибла престарелая женщина. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Первоначально суд Речицкого района назначил мужчине 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а также лишил права управления всеми видами транспортных средств сроком на 5 лет. Суд взыскал с гражданского ответчика - собственника автомобиля, которым управлял обвиняемый по договору подряда, в пользу потерпевших, супруга и дочери погибшей, в счет денежной компенсации морального вреда Br40 тыс. и Br20 тыс. соответственно. Автомобиль, на который еще в ходе предварительного следствия был наложен арест, обращен в счет уплаты гражданского иска.

Изучив приговор, прокурор Речицкого района пришел к выводу, что назначенное наказание чрезмерно мягкое. По мнению прокуратуры, суд не в полной мере учел то, что мужчина, управляя автомобилем, не убедился в безопасности движения. Тем самым он подверг опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения. За последние два года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. После ДТП не вызвал пострадавшей скорую медицинскую помощь.

По апелляционному протесту прокурора Гомельский областной суд изменил приговор. Водителя приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами всех категорий на 5 лет. В остальном приговор оставлен без изменений. Он вступил в силу.

Водитель, работая в Речицком районе индивидуальным предпринимателем по перевозке пассажиров на такси, получил сообщение от диспетчера о заказе. Подъезжая к назначенному месту в темное время суток на освещенной улице, проявил невнимательность. Перед пешеходным переходом не снизил скорость и не уступил дорогу престарелой женщине, на которую наехал. От полученных травм она скончалась в больнице, не приходя в сознание. По заключению автотехнической экспертизы, автомобиль был технически исправен и к моменту начала торможения двигался со скоростью 38 км/ч.-0-