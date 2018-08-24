Гомельскую службу такси лишили лицензии

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование ДТП обернулось для службы такси в Гомельской области лишением лицензии, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Управление СК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадали пассажиры такси ООО "Климуть авто Гомель". Авария произошла ранним утром 8 октября прошлого года на ул.Мазурова областного центра. Таксист на Renault Logan не справился с управлением и после проезда закругления дороги наехал на бордюр, выехал на обочину и врезался в опору линии электропередач. В результате различные травмы получили трое парней и одна женщина.

Следствие выявило причины и условия, способствовавшие ДТП. Согласно материалам уголовного дела, таксист управлял авто в утомленном состоянии - он работал две смены подряд с минимальным отдыхом. Кроме того, он выехал на линию на технически неисправной машине. За рулем авто в темное время суток и в тумане таксист проявил невнимательность и не учел погодные условия. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ и более 40 раз - к административной ответственности за нарушения ПДД.

К материалам уголовного дела был приобщен акт внеплановой проверки соблюдения "Климуть авто Гомель" законодательства о транспортной деятельности. Ее проводил филиал Транспортной инспекции по Гомельской области. Проверка выявила грубые нарушения режима труда и отдыха водителей такси: две смены подряд работали несколько таксистов, отсутствовали инструктажи по безопасности дорожного движения.

"В адрес Министерства транспорта и коммуникаций было внесено представление. По результатам его рассмотрения прекращено действие специального разрешения на перевозки пассажиров автомобилями такси компании "Климуть авто Гомель", - проинформировала Мария Кривоногова. - Кроме того, Минтранс поддержал инициативу УСК по Гомельской области по внесению изменений и дополнений в законодательные акты, которые регламентируют порядок выполнения работ по договору подряда в сфере пассажирских и грузовых перевозок".

Собранные доказательства по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения) были признаны достаточными для вынесения приговора. Суд Центрального района Гомеля назначил водителю наказание в виде ограничения свободы на 2,5 года без направления в исправительное учреждение открытого типа, с лишением на 3 года права управления всеми видами транспорта.-0-