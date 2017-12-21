Госинспекторы задержали с поличным четырех браконьеров в Пружанском районе

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе госинспекторы совместно с сотрудниками милиции задержали с поличным четырех браконьеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Алексей Турко.

Охотники-нелегалы были задержаны в ночь с 18 на 19 декабря в деревне Щитно. Трое из них оказались неработающими жителями Белоозерска, четвертым - брестчанин, которому принадлежит дом в деревне. Браконьеры только что вернулись с незаконного промысла: на сельском подворье правоохранители обнаружили подстреленных лося и тетерева, а также останки косули. Кроме того, в доме и сарае найдены три незарегистрированных гладкоствольных ружья, оснащенных ночным прицелом и фонарем, мелкокалиберная винтовка, 150 различных патронов с пулями, картечью и дробью, а также 4 рации.

Вред, причиненный природе от незаконной охоты, оценен в 480 базовых величин, или Br11 тыс., что является особо крупным размером. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 УК. Браконьерам грозит до 6 лет лишения свободы. У нарушителей изъят автомобиль "Нива". Двое из них задержаны, так как ранее уже привлекались за незаконное рыболовство.-0-