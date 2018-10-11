Гособвинитель просит приговорить военнослужащих из роты Коржича к 4 и 6 годам лишения свободы

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гособвинитель просит приговорить командира роты Павла Суковенко к 6 годам, а прапорщика Артура Вирбала к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, передает корреспондент БЕЛТА.

Прокурор также предлагает лишить обвиняемых права занимать определенные должности в течение пяти лет, а также воинских званий "прапорщик", "старший лейтенант".

Военнослужащие, которые проходят потерпевшими по этому делу, попросили суд не наказывать строго обвиняемых. Некоторые считают достаточным назначить наказание в виде ограничения свободы.

Военнослужащие Артур Вирбал и Павел Суковенко обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1 и 2 ст.455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти). Артур Вирбал был старшиной роты, в которой в 72-м ОУЦ в Печах служил Александр Коржич, а Павел Суковенко - ее бывший командир.

Вирбал свою вину признал полностью. Как следует из материалов обвинения, он неоднократно избивал подчиненных, в том числе деревянной палкой, заставлял отжиматься. Такое наказание применялось как за упущения по службе, так и по надуманным причинам.

Павел Суковенко, по данным следствия, присваивал часть ежемесячного денежного довольствования, которое должен был выдавать военнослужащим. Кроме того, он заставлял подчиненных отжиматься, избивал их деревянной палкой за неправильные ответы при проверке знаний устава, требовал покупать ему продукты и сигареты. Свою вину он признал частично. Обвиняемый отрицает, что избивал военнослужащих.

Обвиняемые по делу о гибели Александра Коржича сержанты Евгений Барановский и Антон Вяжевич, а также младший сержант Егор Скуратович в данном случае имеют статус потерпевших.-0-