13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Бангладеш пытались нелегально пересечь белорусско-польскую границу. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

В Гродненском районе в непосредственной близости от белорусско-польской границы были задержаны двое граждан Бангладеш. Мужчины имели при себе мобильные телефоны, деньги, личные вещи и продукты питания.

В отношении нелегалов начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы), ч.1. 23.30 (нарушение погранрежима) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь. Им грозит штраф и депортация сроком на пять лет.-0-