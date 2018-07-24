24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Гражданин Беларуси погиб на парашютном аттракционе в Приморском крае. Информацию об этом распространило региональное управление Следственного комитета России, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 23 июля в селе Андреевка Хасанского района. Двое отдыхающих на море - гражданин Беларуси и жительница Приморья - решили воспользоваться услугами проката на парашютной системе за катером. "Однако привлеченные к оказанию данной услуги лица не зафиксировали их к страховочному жилету и подвесной системе парашюта, в связи с чем при подъеме парашютной системы за катером на высоту не менее 50 м над морем мужчина и женщина упали на водную поверхность. В результате полученных при падении повреждений отдыхающие погибли", - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"На месте происшествия проведен осмотр, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается", - добавили в управлении СК России.-0-