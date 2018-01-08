8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Молдовы пытался выехать из Беларуси в Украину по поддельному паспорту, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В пункте пропуска "Новая Гута" 7 января был задержан 32-летний мужчина, который пытался выехать в Украину. "При прохождении пограничного контроля он предъявил паспорт, который оказался поддельным. Проведенная экспертиза показала, что в документе была заменена фотография, - рассказали в Госпогранкомитете. - Во время проверочных мероприятий установлено, что нарушителем оказался гражданин Молдовы, который находится в межгосударственном розыске за мошенничество".

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков).-0-