Гражданин России приговорен к трем месяцам ареста за избиение охранника минского метро

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин России приговорен к трем месяцам ареста за избиение охранника, не пустившего его пьяным в минское метро, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Суд Первомайского района Минска признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на три месяца.

В пользу потерпевшего в счет возмещения имущественного ущерба взыскана сумма в размере Br64,28, денежная компенсация морального вреда, причиненного преступлением, в размере Br1 тыс. Также взыскана госпошлина в доход государства и процессуальные издержки.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщалось, 38-летний мужчина днем 13 ноября 2017 года, будучи пьяным, пытался пройти на станцию метро "Уручье". Инспектор службы безопасности, следуя должностной инструкции, не пустил его на платформу. Мужчина начал возмущаться, и охранник вызвал наряд милиции. До его прибытия нарушитель спокойствия покинул вестибюль. Но вскоре вернулся и ударил сотрудника метрополитена кулаком в лицо, а когда тот упал - ногой в живот. Нападавшего задержали быстро, когда он входил на станцию со стороны другого вестибюля.-0-