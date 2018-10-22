Грибники нашли боеприпасы в Сенненском районе

22 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Сенненском районе грибники нашли боеприпасы, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Происшествие случилось в лесу около деревни Маргойцы. Грибники обнаружили торчавшие из земли подозрительные предметы, о которых сообщили в правоохранительные органы. Приехавшие на место саперы выкопали на участке всего 2х2 м 47 артиллерийских снарядов калибра 45 мм и пять артиллерийских взрывателей.

Все боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены.-0-