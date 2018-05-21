21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненец доверил ключи от квартиры собутыльникам: украдено $10 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Мужчина 1965 года рождения продал доставшуюся в наследство от тетки квартиру. За вырученные деньги на протяжении двух месяцев покупал и распивал спиртное.
"На этой почве у мужчины отказали ноги. Он оказался в больнице. Когда вернулся домой, обнаружил, что его обокрали. Пропало более $10 тыс.", - рассказали в пресс-службе УВД.
Оказалось, что все деньги хранились в квартире потерпевшего в одном месте. Ключи от жилища он периодически давал своим собутыльникам. Однажды в квартиру вместе с ними зашел еще один человек, который и прихватил чужие деньги.
Злоумышленника нашли. Он в прошлом был неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Часть денег изъята.-0-
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