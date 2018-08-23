Гродненец перевел мошенникам 8 тыс. евро за несуществующее наследство

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненец поверил новости о смерти богатого родственника в Испании и перевел мошенникам 8 тыс. евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Недавно жителю Гродно по телефону сообщили, что у него якобы умер дальний родственник в Испании. Речь шла и о приятной новости: наследстве в 36 млн евро. Правда, чтобы оформить все документы для получения денежных средств, необходимо было заплатить взнос.

"Через некоторое время с получателем наследства связался адвокат, который попросил перевести деньги в банк на территории Португалии. Он пояснил, что там не берут процентов за перевод. Гражданин послушался и перевел 8 тыс. евро. После этого все контакты с ним были оборваны, - рассказали в пресс-службе УВД. - Раздосадованный мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы".

Сейчас сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.-0-