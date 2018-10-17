Гродненские милиционеры раскрыли по горячим следам дерзкий грабеж

17 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дерзкий грабеж раскрыли по горячим следам сотрудники милиции в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

За помощью к правоохранителям обратилась женщина 1970 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой ограбления со стороны мужчины, с которым незадолго до этого познакомилась.

"Подозреваемого, молодого человека 1994 года рождения, задержали по горячим следам. Он познакомился с потерпевшей в одном из увеселительных заведений, вызвался проводить ее до дому. В какой-то момент он напал на женщину, несколько раз ударил ее по лицу и похитил сумочку", - рассказали в милиции.

Добычей грабителя стали Br10 и $5, которые подозреваемый тут же пропил. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".-0-