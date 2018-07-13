13 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники за неделю задержали почти три десятка нарушителей границы, сообщили БЕЛТА в Гродненской пограничной группе.

За последние дни гродненские пограничники задержали 29 нарушителей государственной границы. Среди них граждане Нигерии, Пакистана, Алжира и Марокко. Всплеск попыток незаконного пересечения границы наблюдается с начала июля.

"С начала месяца уже более 60 нелегалов из различных стран пытались незаконно пересечь белорусско-польскую и белорусско-литовскую границу на участке ответственности Гродненской пограничной группы. В большинстве случаев иностранцы прибывали из соседней России, а далее транзитом через Беларусь собирались незаконно попасть в Европу. Цели у всех были разными: кто-то собирался найти в странах Евросоюза работу, кто-то - лучшие условия для жизни", - отметили в Гродненской пограничной группе. Во всех случаях с собой в дорогу нелегальные мигранты собирали стандартные наборы: личные вещи, продукты питания, немного денег и мобильные телефоны.

Большинство иностранцев уже депортировано из Беларуси. Остальные находятся в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении задержанных проводятся проверочные мероприятия в рамках административного процесса. В ближайшее время их также ожидает депортация из Беларуси с запретом въезда в страну на срок до пяти лет.-0-