15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники изъяли 1,5 тыс. л пива, следовавшего из Бельгии на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска "Каменный Лог", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Исходя из сведений, заявленных в документах, которые водитель представил к таможенному контролю, в грузовом отсеке автомобиля перемещались пустые металлические кеги объемом 50 л каждая. После осмотра транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса установлено, что половина бочек наполнена жидкостью, вследствие чего принято решение о направлении товара на экспертизу.

В ходе исследования было выяснено, что представленные образцы являются светлым пивом с содержанием этилового спирта 5,0% об.

В ГТК рассказали, что 34 кега с пивом изъяты. По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.-0-