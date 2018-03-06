Гродненские таможенники изъяли более 3 тыс. комплектующих для тепличного оборудования

6 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза в Беларусь комплектующих для тепличного оборудования стоимостью Br50 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Попытка переместить около 3 тыс. единиц незадекларированных декоративных элементов, используемых при монтаже стеклопакетов, пресечена в пункте пропуска "Брузги".

"Водитель автомобиля "Вольво", следовавшего из Нидерландов на территорию ЕАЭС, представил документы на оборудование и комплектующие для тепличного комплекса. При проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находится товар, не заявленный в сопроводительных документах, на сумму около Br50 тыс.", - сообщили в Гродненской региональной таможне.

По данному факту начат административный процесс в соответствии со ст.14.5 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от общей стоимости предмета административного правонарушения.-0-