Гродненские таможенники изъяли более 500 мединструментов и приборов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза более 500 единиц медицинских инструментов и приборов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гражданин России, управлявший легковым автомобилем Mitsubishi, следовал из Литвы через пункт пропуска "Котловка". Для прохождения границы он выбрал зеленый коридор. Мужчина заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля в салоне и багажнике его автомобиля было обнаружено более 500 единиц медицинских инструментов и диагностических приборов, таких как хирургические щипцы, термометры, зажимы и нитки, стетофонендоскопы. Общий вес товаров составил около 90 кг. Исходя из количества, веса и характера перемещаемого товара, таможенники посчитали невозможным его отнесение к товарам для личного пользования.

Судом Октябрьского района Гродно гражданин России привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.-0-