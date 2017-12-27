27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники изъяли одежды и аксессуаров на Br176 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Согласно представленным к таможенному оформлению документам, в грузовом автомобиле DAF, следовавшем из Литвы на территорию ЕАЭС, перевозился полиэтилен. После осмотра грузового отсека с применением инспекционно-досмотрового комплекса было установлено наличие не указанного в документах товара. Последующий досмотр подтвердил данные сканограммы: помимо полиэтилена в грузовом отсеке перевозилось более 2,5 тыс. единиц женской и детской одежды, сумок, картин-галограмм и других товаров.
По факту незаконного перемещения товара через таможенную границу Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии со ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Товар, предварительная оценочная стоимость которого составила более Br176 тыс., изъят.-0-
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