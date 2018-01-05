Гродненские таможенники изъяли партию автозапчастей стоимостью более Br85 тыс.

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию ЕАЭС партии незадекларированных автозапчастей стоимостью более Br85 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Водитель автомобиля MAN, следовавшего из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог", представил к оформлению документы на дизельные двигатели. По результатам осмотра машины с применением инспекционно-досмотрового комплекса MAN был направлен на досмотр. Было установлено, что в грузовом отсеке находится товар, сведения о котором в документах отсутствовали: более 60 радиаторов и воздушных фильтров для автомобилей.

"Попытка субъекта хозяйствования сэкономить на уплате таможенных платежей около Br20 тыс. обернулась изъятием незаконно перемещаемых автозапчастей стоимостью более Br85 тыс.", - отметили в ГТК.

По факту недекларирования товара Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.-0-