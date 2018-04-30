Гродненские таможенники изъяли разыскиваемый в ЕС автомобиль стоимостью около 70 тыс. евро

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Гродненской региональной таможни выявили факт незаконной эксплуатации на территории ЕАЭС BMW-X6 2016 года выпуска. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

Гражданин Польши ввез транспортное средство на территорию ЕАЭС в 2017 году. BMW-X6 использовался под видом уже зарегистрированного в ЕАЭС автомобиля. Криминалистическая экспертиза, проведенная Гродненским межрайонным отделом Государственного комитета судебных экспертиз, подтвердила, что VIN-номер авто видоизменен. Тем самым гражданин намеревался уклониться от уплаты таможенных платежей в размере около Br75 тыс.

Установлен оригинальный VIN-номер, а также тот факт, что данное транспортное средство находится в розыске в ЕС. Стоимость легкового автомобиля составляет около 70 тыс. евро.

Транспортное средство было изъято в Гродно. В отношении гражданина Польши по факту уклонения от уплаты таможенных платежей Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в УСК по Гродненской области для ведения дальнейшего уголовного процесса.-0-