3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники изъяли у гражданки Польши незадекларированные старинные книги, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

У гражданки, следующей на автомобиле "Фольксваген" в Польшу через пункт пропуска "Берестовица", были обнаружены незадекларированные книги, представляющие культурную ценность.

"Во время прохождения таможенного контроля гражданка Польши заявила, что не перемещает предметы, подлежащие обязательному письменному декларированию. Однако при осмотре транспортного средства в сопровождаемом багаже женщины обнаружены книги, изданные в Варшаве в 1874, 1903 и 1906 годах", - рассказали в ГТК.

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, данные книги представляют культурную ценность. По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.

В ГТК напомнили, что в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза, книги, изготовленные 100 лет назад и более, относятся к культурным ценностям и подлежат обязательному письменному декларированию при перемещении их через таможенную границу ЕАЭС. Кроме того, при вывозе таких предметов необходимо разрешение уполномоченного органа (в Беларуси таковым является Министерство культуры).-0-