Гродненские таможенники предотвратили ввоз незадекларированных 30 тыс. роз

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза незадекларированных 30 тыс. роз, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Свежесрезанные цветы и зелень перевозились в автомобиле Volvo из Литвы через пункт пропуска "Бенякони" Гродненской региональной таможни. При проведении таможенного контроля машина была направлена на досмотр, подтвердивший наличие в грузовом отсеке незаявленной продукции. Сведения о 30 тыс. роз длиной 42 см в документах отсутствовали.

По данном факту таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси. На денежные средства юридического лица наложен арест в счет обеспечения уплаты штрафа, размер которого достигает до 30% от стоимости перемещаемого товара.-0-