Гродненские таможенники предотвратили ввоз незадекларированных 30 тыс. роз

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза незадекларированных 30 тыс. роз, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Свежесрезанные цветы и зелень перевозились в автомобиле Volvo из Литвы через пункт пропуска "Бенякони" Гродненской региональной таможни. При проведении таможенного контроля машина была направлена на досмотр, подтвердивший наличие в грузовом отсеке незаявленной продукции. Сведения о 30 тыс. роз длиной 42 см в документах отсутствовали.
По данном факту таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси. На денежные средства юридического лица наложен арест в счет обеспечения уплаты штрафа, размер которого достигает до 30% от стоимости перемещаемого товара.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.397 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN