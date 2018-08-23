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Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз более 10 тыс. роз

Происшествия 23.08.2018 | 15:36
Фото Гродненской региональной таможни
Фото Гродненской региональной таможни

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза более 10 тыс. роз, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Нарушение выявлено в пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе. Литовский перевозчик следовал с грузом цветочной продукции в адрес российского получателя. "При проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке находятся лишние цветы. В документах отсутствовали сведения о более 10 тыс. роз длиной 40 см", - уточнили в таможне.

Начат административный процесс. Наказание за нарушение предусматривает штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. В данном случае розы потянули на сумму около Br9 тыс.

С начала лета гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза более 100 тыс. роз. Цветочная продукция общей стоимостью свыше Br70 тыс. выявлена на белорусско-литовском направлении границы в пунктах пропуска "Бенякони", "Котловка" и "Каменный Лог". Получателем товара в большинстве случаев выступали оптовые российские фирмы.-0-

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Гродненская область, Гродно, таможня
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