Гродненские таможенники пресекли ввоз 15 тыс. роз и 100 декоративных туй

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в пункте пропуска "Бенякони" предотвратили попытки незаконного ввоза из Литвы на территорию ЕАЭС 15 тыс. живых роз и 100 декоративных туй. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.
Согласно сведениям, представленным водителем грузового автомобиля Volvo, в автомобиле перемещались живые цветы разных видов. При проведении таможенного контроля было установлено, что почти 15 тыс. роз не указаны в документах.
Водитель второго автомобиля DAF в свою очередь заявил о перемещении свежесрезанных цветов и зелени. Однако таможенники установили, что в грузовом отсеке автомобиля находится почти 100 декоративных туй в горшках, сведения о которых в документах отсутствовали.
По выявленным фактам таможня начала административные процессы в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% стоимости перемещаемого товара.-0-
Фото Гродненской региональной таможни
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3846 BYN
|2.367 BYN
|2.377 BYN
|USD
|2.0004 BYN
|2.001 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.232 BYN
|3.205 BYN
|3.22 BYN