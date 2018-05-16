Гродненские таможенники пресекли ввоз 15 тыс. роз и 100 декоративных туй

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в пункте пропуска "Бенякони" предотвратили попытки незаконного ввоза из Литвы на территорию ЕАЭС 15 тыс. живых роз и 100 декоративных туй. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

Согласно сведениям, представленным водителем грузового автомобиля Volvo, в автомобиле перемещались живые цветы разных видов. При проведении таможенного контроля было установлено, что почти 15 тыс. роз не указаны в документах.

Водитель второго автомобиля DAF в свою очередь заявил о перемещении свежесрезанных цветов и зелени. Однако таможенники установили, что в грузовом отсеке автомобиля находится почти 100 декоративных туй в горшках, сведения о которых в документах отсутствовали.

По выявленным фактам таможня начала административные процессы в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% стоимости перемещаемого товара.-0-

Фото Гродненской региональной таможни