Гродненские таможенники в 2017 году пресекли попытки ввоза около 375 кг наркотиков

19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в 2017 году пресекли попытки ввоза на территорию ЕАЭС около 375 кг наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

"Сотрудниками Гродненской региональной таможни самостоятельно, а также во взаимодействии с иными правоохранительными структурами пресечен ввоз на территорию ЕАЭС более 375 кг наркотических средств. Изъято почти 900 единиц лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества", - рассказали в региональной таможне.

Два самых громких случая были в пункте пропуска "Брузги". В обоих случаях упакованные в полимер и обмотанные лентой брикеты с наркотиками перемещались в специально изготовленных тайниках внедорожников, следовавших по зеленому коридору. Для извлечения гашиша потребовалось провести демонтаж автомобилей с использованием электроинструментов.

По одному из громких случаев суд уже вынес решение. 49-летний белорус, пытавшийся ввезти в ЕАЭС 178 брикетов с гашишем, признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении 56-летнего россиянина, который в октябре 2017 года попытался ввезти из-за границы 372 брикета с гашишем.-0-