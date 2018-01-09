Гродненские таможенники за неделю пресекли 15 попыток незаконного перемещения товара на Br500 тыс.

9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники за последнюю неделю декабря пресекли 15 попыток незаконного перемещения товара через границу ЕАЭС на Br500 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Нарушения были выявлены с использованием системы управления рисками.

"В частности, в пункте пропуска "Брузги" в результате таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса в грузовом отсеке автомобиля DAF кроме заявленной в документах мебельной фурнитуры обнаружены еще почти 5 тыс. аксессуаров для кухонной мебели", - отметили в Гродненской региональной таможне.

Сотрудники таможенного поста "Каменный Лог" направили на сканирование четыре автомобиля. Последующие досмотры подтвердили наличие в грузовых отсеках незаявленного товара. Установлено, что свыше 2,5 тыс. единиц одежды и сумок, более 100 радиаторов охлаждения, фильтров и поддерживающих роликов, а также продукты питания перемещались с сокрытием от таможенного контроля.

В пункте таможенного оформления "Свислочь" в грузовом помещении вагона поезда среди законно перемещаемых моющих и чистящих средств были обнаружены около 200 детских книг, а также более упаковки с гелями, порошками и ополаскивателями, сведения о которых в товаросопроводительных документах отсутствовали.

По каждому факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс. Незаконно перемещаемый товар изъят.-0-