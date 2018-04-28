Гродненский коммерсант перевозил контрабанду на Br14 тыс.

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция арестовала незаконно ввезенные в Беларусь чай, кофе и моющие средства, сообщили БЕЛТА в КГК.
Незаконную деятельность пресекли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. Хранение и транспортировку товарно-материальных ценностей без документов осуществлял житель Гродно.
"Оперативники финансовой милиции совместно с военнослужащими воинской части №1250 во время осмотра автомобиля "Фольксваген Каравелла", зарегистрированного на имя 44-летнего гродненца, обнаружили чайный напиток, кофе, приправы, стиральный порошок. Предполагается, что товары ввезены на территорию Беларуси из стран Европейского союза. Они были без маркировки контрольными знаками, документов, подтверждающих их приобретение и предоставляющих право на их транспортировку", - рассказали в КГК.
На перевозимый товар стоимостью свыше Br14 тыс. наложен арест.-0-
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