22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский риелтор-мошенник скупал квартиры и выселял бывших жильцов в деревни, следователи ищут пострадавших от его действий. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Управлением СК по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Гродно Виктора Глинды. Он обвиняется в совершенном в крупном и особо крупном размерах мошенничестве (ч.3 и 4 ст.209 УК). Основанием для заведения дела стали материалы проверки, которую проводило управление Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.

Мужчина приобретал квартиры, дома и земельные участки у ведущих асоциальный образ жизни граждан. "Он переоформлял недвижимость на подставных лиц, а затем продавал по завышенной стоимости. С продавцами расчетов не производил или платил частично, - проинформировал Сергей Шершеневич. - Он переселял бывших владельцев в удаленные деревни Гродненского района либо оставлял их вовсе без жилья. Следствие располагает данными о нескольких таких фактах".

Ранее мужчина был судим за мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность, которые были связаны с аналогичными действиями по завладению чужой недвижимостью.

Он заключен под стражу. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации имущества.

Граждане, которые пострадали от действий Виктора Глинды, могут обращаться по телефонам: (8-015) 72-41-37, 72-40-40 или 102.-0-